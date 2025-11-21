Meteoroloji’den uyarı: Kuvvetli rüzgâr ve fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Kasım tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir hava ile karşılaşacak.
Meteorolojiden üç bölge için fırtına uyarısı
TRAKYA'DA FIRTINA UYARISI
Rüzgarın Trakya'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenirken, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar tahmin ediliyor. Vatandaşların fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.
Bahar havası Türkiye'yi saracak: Meteoroloji uzmanı sıcaklıkların yükseleceği tarihi açıkladı
SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK
Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Bu bölgelerde ulaşımın olumsuz etkilenebileceği göz önünde bulundurularak sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.
21 Kasım 2025 Cuma günü bölge bölge hava durumu:
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 10°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA 12°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 5°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 4°C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 13°C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu