Meteoroloji’den uyarı: Kuvvetli rüzgâr ve fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Kasım tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir hava ile karşılaşacak.

Meteorolojiden üç bölge için fırtına uyarısı

TRAKYA'DA FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Trakya'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenirken, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar tahmin ediliyor. Vatandaşların fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Bu bölgelerde ulaşımın olumsuz etkilenebileceği göz önünde bulundurularak sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

21 Kasım 2025 Cuma günü bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA 12°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 14°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 20°C

Parçalı bulutlu

RİZE 11°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 14°C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 13°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu