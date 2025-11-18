Bahar havası Türkiye'yi saracak: Meteoroloji uzmanı sıcaklıkların yükseleceği tarihi açıkladı

Türkiye, hafta sonu birçok bölgede etkili olan kar ve soğuk havanın ardından yeniden ılık havanın etkisine giriyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yer yer 20 santimetreyi bulan kar örtüsü oluşurken, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava dalgasının ülkeyi kısa süreliğine terk ettiğini belirtti.

Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, batı bölgelerden başlayarak hava sıcaklıklarının yükseleceğini duyurdu.

"Önümüzdeki 5-6 günde baharı tekrar yaşayacağız" ifadelerini kullanan Şen, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacağını söyledi.

İstanbul’da dün 15-16 derece ölçülen hava sıcaklığının bugün 20 dereceye, yarın ise 21-22 derecelere ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Aynı şekilde Sivas gibi hafta sonunda düşük sıcaklıkların hissedildiği illerde de termometrelerin yükselmesi öngörülüyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde etkili olacak güneşli havanın, beraberinde getirebileceği kuraklık tehlikesine de dikkat çekti. Şen, Trakya’da (Edirne civarı) hafif yağışlar görülebileceğini, ancak Türkiye genelinde önümüzdeki 5-6 gün boyunca yağış beklenmediğini açıkladı.

Şen'in açıklaması şu şekilde:

İki gündür iç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da, Karadeniz Orta ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde yükseklerde yağan kar bugün bitti.

Hatta dün akşam bitti. Dolayısıyla yükseklerde 20 cm'e kadar bir kar kalınlığı oldu. Bu yükseklik 1200 metrenin yukarısındaki yükseklikler. Sıcaklık düşmüştü.

Ama bugünden itibaren bahar tekrar geliyor. Bugünden itibaren batıdan başlayarak tekrar sıcaklıklar ortalamanın 6-7 derece üzerine çıkacak. İstanbul'da dün 15-16, hafta sonu 15-16 derece sıcaklık, bugün 20 derece, yarın 21-22 derecelere kadar çıkacak.

Dolayısıyla baharı tekrar yaşayacağız. Ne kadar zaman sürede önümüzdeki 5-6 günde baharı tekrar yaşayacağız. Gene yağmur yok. Trakya'da bugün az da olsa Edirne civarlarında biraz yağmur var. Onun dışında yağış bitti gene tekrar. Önümüzdeki 4-5 günde de yağış gözük görünmüyor. Doğuda ise sıcaklıklar yükselmeye başladı.

Yani kar değerinin üstüne çıkmaya başladı. Sivas'ta 5-6 dereceye düşen sıcaklık önümüzdeki bu günlerde 10 derecenin de üzerine çıkacak gibi gözüküyor. Anadolu Doğu Anadolu'da da en düşük sıcaklık bugün Sivas'ta onun için onun örneğini verdim.

Anadolu'da da sıcaklar yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Ama esas yükselme batıda Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar 6-7 derece ortalamalara göre yükselecek. Tekrar bir bahar havası yaşayacak Türkiye. Güzel havalar mı bunlar? Bana göre güzel havalar değil. Güzel hava nasıl olurdu?

Bu ayda bol yağış yağdığı takdirde güzel hava diyecektik. Ama bu havalar yağış olmadığı için kötü havalar esasında. Dolayısıyla bu haftayı böyle güneşli, sıcak bir şekilde geçireceğiz. Önümüzdeki hafta sonuna kadar da durum bu şekilde.