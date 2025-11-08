Meteoroloji'den sürpriz kasım tahmini! Ne başlıyor ne bitiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 8 Kasım tahminine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege ile Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Çanakkale), ayrıca Erzurum, Muş, Bitlis'in doğu ilçeleriyle Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE
Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Rüzgâr, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan, diğer bölgelerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara
Edirne, Kırklareli ve Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve sis etkili olabilir.
İstanbul: 20 derece, parçalı bulutlu
Bursa: 22 derece, parçalı bulutlu
Çanakkale: 21 derece, öğleden sonra sağanak
Kırklareli: 19 derece, öğleden sonra sağanak
Ege
Kıyı Ege’de öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanaklar görülecek. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
İzmir: 24 derece, öğleden sonra sağanak
Muğla: 20 derece, öğleden sonra sağanak
Afyonkarahisar: 19 derece, parçalı bulutlu
Denizli: 22 derece, parçalı bulutlu
Akdeniz
Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece pus ve yer yer sis oluşabilir.
Adana: 29 derece, az bulutlu
Antalya: 24 derece, parçalı bulutlu
Hatay: 27 derece, az bulutlu
Isparta: 20 derece, parçalı bulutlu
İç Anadolu
Hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Ankara: 20 derece, az bulutlu
Eskişehir: 19 derece, az bulutlu
Konya: 20 derece, az bulutlu
Nevşehir: 19 derece, az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Bolu: 21 derece, parçalı bulutlu
Düzce: 21 derece, parçalı bulutlu
Zonguldak: 19 derece, parçalı bulutlu
Sinop: 22 derece, parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.
Amasya: 22 derece, parçalı bulutlu
Samsun: 19 derece, parçalı bulutlu
Trabzon: 20 derece, parçalı bulutlu
Rize: 21 derece, parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Erzurum, Muş, Bitlis'in doğusu ile Kars, Ağrı ve Van’ın batısında sağanak bekleniyor.
Erzurum: 16 derece, öğleden sonra doğusu sağanak
Kars: 17 derece, öğleden sonra batısı sağanak
Van: 16 derece, öğleden sonra batısı sağanak
Malatya: 22 derece, parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Diyarbakır: 27 derece
Gaziantep: 26 derece
Mardin: 25 derece
Siirt: 26 derece