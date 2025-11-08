Meteoroloji'den sürpriz kasım tahmini! Ne başlıyor ne bitiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 8 Kasım tahminine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege ile Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Çanakkale), ayrıca Erzurum, Muş, Bitlis'in doğu ilçeleriyle Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Rüzgâr, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan, diğer bölgelerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

MGM'ye göre yurt genelinde 11 Kasım'a kadar hava mevsim normallerin üzerinde bir sıcaklıkla seyredecek

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara

Edirne, Kırklareli ve Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve sis etkili olabilir.

İstanbul: 20 derece, parçalı bulutlu

Bursa: 22 derece, parçalı bulutlu

Çanakkale: 21 derece, öğleden sonra sağanak

Kırklareli: 19 derece, öğleden sonra sağanak

Ege

Kıyı Ege’de öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanaklar görülecek. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

İzmir: 24 derece, öğleden sonra sağanak

Muğla: 20 derece, öğleden sonra sağanak

Afyonkarahisar: 19 derece, parçalı bulutlu

Denizli: 22 derece, parçalı bulutlu

Akdeniz

Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece pus ve yer yer sis oluşabilir.

Adana: 29 derece, az bulutlu

Antalya: 24 derece, parçalı bulutlu

Hatay: 27 derece, az bulutlu

Isparta: 20 derece, parçalı bulutlu

İç Anadolu

Hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Ankara: 20 derece, az bulutlu

Eskişehir: 19 derece, az bulutlu

Konya: 20 derece, az bulutlu

Nevşehir: 19 derece, az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Bolu: 21 derece, parçalı bulutlu

Düzce: 21 derece, parçalı bulutlu

Zonguldak: 19 derece, parçalı bulutlu

Sinop: 22 derece, parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.

Amasya: 22 derece, parçalı bulutlu

Samsun: 19 derece, parçalı bulutlu

Trabzon: 20 derece, parçalı bulutlu

Rize: 21 derece, parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Erzurum, Muş, Bitlis'in doğusu ile Kars, Ağrı ve Van’ın batısında sağanak bekleniyor.

Erzurum: 16 derece, öğleden sonra doğusu sağanak

Kars: 17 derece, öğleden sonra batısı sağanak

Van: 16 derece, öğleden sonra batısı sağanak

Malatya: 22 derece, parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Diyarbakır: 27 derece

Gaziantep: 26 derece

Mardin: 25 derece

Siirt: 26 derece