Meteorolojiden sağanak yağmurlu yeni rapor

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günün raporu yayımlandı. Rapora göre bugün; Hatay, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da sağanak ve gök gürültü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YAĞIŞ UYARISI VERİLEN KENTLER

MGM'nin yayımladığı yeni rapora göre bugün Hatay, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da sağanak ve gök gürültü sağanak bekleniyor.

Yağışlı havalar son sürat devam: Meteorolojiden 10 kente sarı kodlu uyarıYağışlı havalar son sürat devam: Meteorolojiden 10 kente sarı kodlu uyarı

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevreleri ve Çorum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

