Meteoroloji uzmanı "Umarım bu kez tutmaz ama" dedi: İlçe ilçe sayarak kapıdaki felaketi açıkladı!

Yayınlanma:
Prof. Dr. Orhan Şen, sahil kesimlerini de uyararak, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye’de Cuma günü çok şiddetli yağışların etkili olacağını açıkladı. Şen, “Bu bölgelerde oturan vatandaşlarımız şimdiden tedbirini alsın” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve kuzey kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacağı bildirildi.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı illerde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Şen, özellikle gece ve cumartesi sabah saatlerine dikkat çekti.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Prof. Dr. Şen’in paylaşımına göre, Batı Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Samsun, Amasya ve Çorum çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.

İzmir civarında ise Cuma gecesi ve Cumartesi sabah saatlerinde yağışın yoğun olacağı, batıda sıcaklıkların 3-4 derece düşeceği bildirildi.

"UMARIM TAHMİNİM TUTMAZ"

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında sahil kesimlerine dikkat çekti.

"Umarım tahminim tutmaz" diyen Şen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye
