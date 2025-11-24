Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta, Antalya'nın Serik ve Manavgat ilçeleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortuma karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Antalya'nın Serik ve Manavgat ilçeleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, bugün önümüzdeki 3 saatlik periyotta etkili olması bekleniyor.

Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattıBir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı

manavgat-firtina-001.jpg

VATANDAŞLARA SEL, YILDIRIM, HOTUM VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta, Antalya'nın doğusunda (Serik ve Manavgat) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

meteoroloji.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Türkiye
10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı
10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı
Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi
Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi
Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi
Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi