Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Antalya'nın Serik ve Manavgat ilçeleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, bugün önümüzdeki 3 saatlik periyotta etkili olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA SEL, YILDIRIM, HOTUM VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta, Antalya'nın doğusunda (Serik ve Manavgat) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."