Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak

Meteoroloji güncel haritasını paylaştı. Ülke genelinde birçok şehirde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Bugün bazı bölgelerde kar yağışı başlayacak ve pazar gününe kadar giderek artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı, ayrıca Antalya, Bingöl ve Diyarbakır civarında yağmur ve sağanak görülmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı etkili olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yağışların zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığı: İç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 2–4 derece düşmesi öngörülürken, diğer bölgelerde kayda değer bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar Durumu: Rüzgarın genel olarak kuzey ve doğu kesimlerde, ara sıra orta kuvvette olmak üzere güney yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas ve Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KAR GELİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre, ülke genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağmur beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı görülebilecek.

Cuma ve Cumartesi günleri yağışlar etkisini artırarak özellikle Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Ege’nin iç kesimleri ile Akdeniz’in doğusunda kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde sürecek. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Pazar gününden itibaren yağışlar doğuya doğru azalıyor. Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise hafif kar yağışı bekleniyor.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK?

Meteoroloji, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Bu hafta Erzurum, Yozgat, Kayseri, Kars, Hakkari, Bitlis, Van, Ardahan ve Muş’ta kar yağışı bekleniyor.

