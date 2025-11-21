Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, uzmanlar 24 Kasım’dan itibaren ülke genelinde hissedilir derecede bir soğuma beklendiğini belirtiyor.

Son haftalarda yüksek kesimlerde beklenenden önce başlayan kar yağışları, atmosferdeki dengesiz yapıyı yeniden gündeme taşıdı.

Ekol TV'de yer alan habere göre; Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, kasım sonu için öngörülen soğukların normalden 7–10 gün önce etkili olmaya başladığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Jet akımlarında dalgalanmalar arttı, basınç değişimleri hızlandı, atmosfer bu yıl daha hassas ve tepkisel, soğuk-sıcak geçişleri birkaç gün içinde sert dalgalanmalarla yaşanıyor."

Özdemir’e göre bu düzensiz hava akışı, yaklaşan kışın karakterini de belirleyecek.

Meteoroloji’den uyarı: Kuvvetli rüzgâr ve fırtına geliyor!

İSTANBUL'DA 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK!

Hafta boyunca lodosun etkisi altında kalan İstanbul’da gündüz sıcaklıkları 20–23 derece arasında seyrederken, asıl değişim 24 Kasım’dan itibaren başlayacak.

24 Kasım: Gündüz 18°C 27–28 Kasım: Gündüz 13°C Gece sıcaklığı: 8°C’ye kadar düşecek Kentte belirgin üşüme etkisi bekleniyor. 27–28 Kasım’da Yağışlar Güçlenecek

27–28 KASIM’A DİKKAT

Meteoroloji uzmanları, özellikle 27–28 Kasım tarihlerine dikkat çekti.

Marmara genelinde yağışların artacağını, batıdan gelecek sistemin bazı bölgelerde sağanağı kuvvetlendirebileceğini ve İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceği belirtildi.

İSTANBUL İÇİN GÜÇLÜ KAR İHTİMALİ DÜŞÜK

Eylül ayından bu yana Pasifik’te orta şiddette La Nina sinyalleri gözleniyor. Uluslararası analiz merkezleri, La Nina’nın Türkiye’deki dolaylı etkilerinin giderek daha belirgin hale gelebileceğine dikkat çekiyor.

Dr. Özdemir’e göre; Aralık ayında İstanbul için güçlü kar ihtimali düşük. Asıl kar senaryosu ocak–şubat döneminde başlayacak. Kıyı kesimlerinde kalıcı kar örtüsü yine zor görünüyor.