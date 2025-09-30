Mersin’in simgesi haline gelmişti! “Uçan tabut” sahilden kaldırıldı

Mersin’in simgesi haline gelmişti! “Uçan tabut” sahilden kaldırıldı
Yayınlanma:
Mersin sahilinde sergilenen ve “uçan tabut” adı verilen savaş uçağı, ömrünü tamamladığı için sahilden kaldırıldı.

Kanada’dan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 1983 yılında hibe edilen CF-104 Starfighter tipi savaş uçağı, binlerce fit yükseğe çıkabilmesi ve hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer aldı.

mersinde-sahilde-sergilenen-savas-ucagi-940385-279243.jpg

"UÇAN TABUT" OLARAK ANILIYORDU!

Uçtuğu dönemlerde yüksek kaza oranı nedeniyle “uçan tabut” olarak tanınan uçak, son uçuşlarının ardından hangara çekildi ve anıt uçak olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine sergilenmesi için gönderildi.

mersinde-sahilde-sergilenen-savas-ucagi-940387-279243.jpg

MERSİN SAHİLİNDEN KALDIRILDI!

199 yılından TSK tarafından 8-7005 koduyla Mersin'e hibe edilen uçak, 26 yıl boyunca Adnan Menderes Bulvarı üzeri Pozcu Sahili'nde sergilendi.

Mersin'de facia: Zemine çakılan asansör anneyi hayattan kopardıMersin'de facia: Zemine çakılan asansör anneyi hayattan kopardı

Şehrin simgesi haline gelen uçağın çeşitli yerlerine sık sık kuşların yuva yaptığı görüldü. Ömrünü tamamlayan uçak, sahilden vinçle kaldırıldı.

Kaynak:DHA

