Mersin'de facia: Zemine çakılan asansör anneyi hayattan kopardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir apartmanda halatı koparak zemine çakılan asansörde bulunan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen asansör kazasında belediye personeli Pelin Kıyga (27) hayatını kaybetti.

Olay, Altaylılar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan Kıyga, binanın 7’nci katında asansöre bindi. Kısa süre sonra asansörün halatı koptu ve kabin hızla zemine çakıldı. Büyük panik yaşayan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÇOCUK ANNESİYDİ

Kabinden ağır yaralı çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan genç kadının cenazesi, otopsi için morga gönderildi. Evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Kıyga’nın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

