Mersin’de vahşet! Engelli vatandaşı sokak ortasında bıçakladı

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Ferahim Şalvuz Mahallesi 1647 Sokak'ta meydana gelen olayda, T.T. isimli şahıs, sokakta karşılaştığı ve bacaklarından engelli olan Bestami Ç.’ye henüz bilinmeyen bir sebeple bıçakla saldırdı.

Koltuk değnekleriyle yürüyebilen Bestami Ç., aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken olaya şahit olan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri, sırtından ve karnından bıçaklanan Bestami Ç.'yi ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ!

Hastanede tedavi altına alınan Bestami Ç.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirilirken polis ekipleri T.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Marmaris’te dehşet anları: Silahlı kavgada 2 yaralı

Yol ortasında dehşet: Belediye otobüsü şoförü otomobil sürücüsüne saldırdı