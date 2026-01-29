Mersin’de kaçak imalathaneye baskın

Mersin’de kaçak imalathaneye baskın
Yayınlanma:
Mersin'de ruhsatsız faaliyet gösteren bir imalathaneye baskın düzenlendi. Hijyen kurallarına aykırı şekilde üretilen 6 bin 86 kavanoz krem ele geçirildi.

Mersin'de merdiven altı üretim yapılan imalathane mühürlendi, 6 bin 86 kavanoz kaşıntı, yanık ve ağrı kesici kreme el konuldu.
Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyenin Çözüm Merkezi'ne iletilen ihbar üzerine Yalınayak Mahallesi'nde izinsiz faaliyet gösteren bir imalathaneye baskın düzenledi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 6 bin 86 kavanoz kaşıntı, yanık ve ağrı kesici krem ele geçirildi.

Kaçak içki imalathanesinde 20 ton etil alkol ele geçirildiKaçak içki imalathanesinde 20 ton etil alkol ele geçirildi

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA ÜRETİLİYOR

İncelemelerde merdiven altı üretim yapılan imalathanenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı, üretim sürecinin sağlıksız koşullarda gerçekleştiği tespit edildi.
Çalışmada, kimyasal maddelerin kontrolsüz karıştırılarak krem haline getirildiği, ürünlerin etiketlenip internet siteleri üzerinden satışa sunulduğu belirlendi.

Ekipler, çalışmanın ardından faaliyetini durdurdukları imalathaneyi mühürledi. İmalathanedeki sahte krem ve kimyasal maddeler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Türkiye
Bodrum-Datça seferlerine fırtına engeli!
Bodrum-Datça seferlerine fırtına engeli!
Silah kaçakçılarına jandarma baskını: 7 kişi yakalandı
Silah kaçakçılarına jandarma baskını: 7 kişi yakalandı
2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklu
2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklu