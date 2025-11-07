Mersin'de fırtına ve hortum: Seralar yerle bir oldu

Mersin'de fırtına ve hortum: Seralar yerle bir oldu
Yayınlanma:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortum, tarım arazilerinde, özellikle seralarda büyük hasara yol açtı. Çok sayıda seranın harabeye döndüğü felaketin boyutu, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkarken, üreticiler yetkililerden destek bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, gece saatlerinde ilçede fırtına etkisini göstermeye başladı. Özellikle Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde aniden ortaya çıkan hortum, bölgedeki çok sayıda serayı yerle bir etti. Hortumun şiddetli etkisiyle seraların plastik örtüleri parçalanırken, demir direkleri yerinden sökülerek eğildi. Seralarda yetiştirilen muz, domates ve salatalık fideleri de büyük zarar gördü.

mersinde-hortum-ve-firtina-seralara-zar-1003834-297843.jpg

FELAKETİN BOYUTU SABAH ORTAYA ÇIKTI

Hortum ve fırtınanın sabaha karşı etkisini kaybetmesiyle, günün aydınlanması felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Sabah erken saatlerde seralarına gelen üreticiler, karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Üreticiler, vakit kaybetmeden zarar gören örtüleri ve kırılan direkleri onarmak için kendi imkanlarıyla çalışmalara başladı. Amcasının serasına yardıma gelen Emrah Uçar, yaşadıklarını, "Gece saat 23.30 gibi bir anda çok şiddetli bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda hortum, seraları yerle bir etmişti. Naylonlar uçtu, direkler devrildi. Her yıl benzer afetlerle karşılaşıyoruz ama bu yıl zarar çok daha fazla. Yetkililerden destek bekliyoruz" sözleriyle anlattı.

mersinde-hortum-ve-firtina-seralara-zar-1003838-297843.jpg

mersinde-hortum-ve-firtina-seralara-zar-1003839-297843.jpg

HASAR TESPİTİ ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Felaketin ardından Bozyazı Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada, bölgede hasar tespiti çalışmalarına başlandığı duyuruldu. Ayrıca, tarım sigortası bulunmayan üreticilerin mağduriyet yaşamaması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de sahada incelemelerde bulunduğu ve raporlama yapacağı bildirildi.

Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Türkiye
Akraba aileler arasında ölümlü kavga! 4 kişi tutuklandı
Akraba aileler arasında ölümlü kavga! 4 kişi tutuklandı
Valilik açıkladı: Hatay'daki depremde 1 kişi balkondan atladı!
Valilik açıkladı: Hatay'daki depremde 1 kişi balkondan atladı!
Vali açıkladı: 80 bin Suriyeli ülkesine döndü
Vali açıkladı: 80 bin Suriyeli ülkesine döndü