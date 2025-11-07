Mersin'de fırtına ve hortum: Seralar yerle bir oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, gece saatlerinde ilçede fırtına etkisini göstermeye başladı. Özellikle Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde aniden ortaya çıkan hortum, bölgedeki çok sayıda serayı yerle bir etti. Hortumun şiddetli etkisiyle seraların plastik örtüleri parçalanırken, demir direkleri yerinden sökülerek eğildi. Seralarda yetiştirilen muz, domates ve salatalık fideleri de büyük zarar gördü.

FELAKETİN BOYUTU SABAH ORTAYA ÇIKTI

Hortum ve fırtınanın sabaha karşı etkisini kaybetmesiyle, günün aydınlanması felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Sabah erken saatlerde seralarına gelen üreticiler, karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Üreticiler, vakit kaybetmeden zarar gören örtüleri ve kırılan direkleri onarmak için kendi imkanlarıyla çalışmalara başladı. Amcasının serasına yardıma gelen Emrah Uçar, yaşadıklarını, "Gece saat 23.30 gibi bir anda çok şiddetli bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda hortum, seraları yerle bir etmişti. Naylonlar uçtu, direkler devrildi. Her yıl benzer afetlerle karşılaşıyoruz ama bu yıl zarar çok daha fazla. Yetkililerden destek bekliyoruz" sözleriyle anlattı.

HASAR TESPİTİ ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Felaketin ardından Bozyazı Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada, bölgede hasar tespiti çalışmalarına başlandığı duyuruldu. Ayrıca, tarım sigortası bulunmayan üreticilerin mağduriyet yaşamaması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de sahada incelemelerde bulunduğu ve raporlama yapacağı bildirildi.