Mersin’de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Mersin’in Mut ilçesinde Karaman karayolu Burunköy mevkisinde meydana gelen olayda, henüz sürücüleri ve plakaları belirlemeyen yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi ise yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, kamyonda bulunan kavunların da yol kenarına dağıldığı ifade edildi.

