Mersin’de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Mersin’de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:
Mersin’in Mut ilçesinde yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Mersin’in Mut ilçesinde Karaman karayolu Burunköy mevkisinde meydana gelen olayda, henüz sürücüleri ve plakaları belirlemeyen yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi ise yaralandı.

yolcu-otobusu-ile-kavun-yuklu-kamyon-car-911614-270882.jpg

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, kamyonda bulunan kavunların da yol kenarına dağıldığı ifade edildi.

yolcu-otobusu-ile-kavun-yuklu-kamyon-car-911616-270882.jpg

Traktör ters döndü feci şekilde can verdiTraktör ters döndü feci şekilde can verdi

Hakkari’de iş makinesi ile kamyon arasında sıkışarak can verdi!Hakkari’de iş makinesi ile kamyon arasında sıkışarak can verdi!

Kaynak:DHA

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Türkiye
Başkan açıkladı: En az 150 bin kişinin evi etkilenecek
Başkan açıkladı: En az 150 bin kişinin evi etkilenecek
Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu!
Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu!