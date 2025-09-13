Mersin’de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:
Mersin’in Mut ilçesinde yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Mersin’in Mut ilçesinde Karaman karayolu Burunköy mevkisinde meydana gelen olayda, henüz sürücüleri ve plakaları belirlemeyen yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi ise yaralandı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ!
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, kamyonda bulunan kavunların da yol kenarına dağıldığı ifade edildi.
Traktör ters döndü feci şekilde can verdi
Hakkari’de iş makinesi ile kamyon arasında sıkışarak can verdi!
Kaynak:DHA
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...