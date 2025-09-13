Traktör ters döndü feci şekilde can verdi
Yayınlanma:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 64 yaşındaki Süleyman Keskin hayatını kaybetti.Sitemizi Haberler'de takip edin
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 64 yaşındaki Süleyman Keskin, devrilen traktörün sürücü öldü. Kaza, saat 11.00 sıralarında Seriryayla Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI CAN VERDİ
Killik Mahallesi'nden kurulan pazardan alışveriş yapan Süleyman Keskin’in dönüş yolunda kontrolünü kaybettiği traktör devrilip, ters döndü. Traktörün altında kalan Keskin, hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Keskin'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılıp, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi.
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...