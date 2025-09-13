Hakkari’de iş makinesi ile kamyon arasında sıkışarak can verdi!

Hakkari’de iş makinesi ile kamyon arasında sıkışarak can verdi!
Yayınlanma:
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iş makinesi operatörü 21 yaşındaki Servet Arslan, aracının bakımını yaptığı sırada geri geri gelen kamyonun çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir kum ocağı şantiyesinde meydana gelen olayda, iş makinesi operatörü Servet Arslan’a aracının bakımını yaptığı sırada geri geri gelen bir kamyon çarptı. Arslan, iş makinesi ile kamyonun arasında sıkışarak ağır yaralandı.

kaza.jpeg

HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptıkları incelemede, Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Diğer taraftan, kazanın ardından kaçan ve ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Eşit, parasız, zorunlu, bilimsel eğitim kamusal haktırEşit, parasız, zorunlu, bilimsel eğitim kamusal haktır

AKP'li Fatma Şahin çocuk işçiliği övdü: 'Çok seri çalışıyorsun'AKP'li Fatma Şahin çocuk işçiliği övdü: 'Çok seri çalışıyorsun'

Kaynak:ANKA

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Türkiye
Başkan açıkladı: En az 150 bin kişinin evi etkilenecek
Başkan açıkladı: En az 150 bin kişinin evi etkilenecek
Mersin’de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Mersin’de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu!
Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu!