Hakkari’de iş makinesi ile kamyon arasında sıkışarak can verdi!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir kum ocağı şantiyesinde meydana gelen olayda, iş makinesi operatörü Servet Arslan’a aracının bakımını yaptığı sırada geri geri gelen bir kamyon çarptı. Arslan, iş makinesi ile kamyonun arasında sıkışarak ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptıkları incelemede, Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Diğer taraftan, kazanın ardından kaçan ve ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

