Mersin'de feci kaza! Kamyona arkadan çarpan otomobilde bir kişi öldü

Mersin'de feci kaza! Kamyona arkadan çarpan otomobilde bir kişi öldü
Yayınlanma:
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 77 yaşındaki Ahmet Beybolat hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen kazada 77 yaşındaki Ahmet Beybolat hayatını kaybetti.

Feci kaza, gece saatlerinde Çamlıyayla- Tarsus karayolu Sarıkavak mevkisinde yaşandı.

İzmir'de feci kaza: Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı!İzmir'de feci kaza: Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı!

YOL KENARINDA DURAKLAYAN KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Anış Beybolat'ın kullandığı 33 ACB 179 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yolun sağında duran Erkan A. yönetimindeki 33 P 2820 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

mersinde-otomobil-kamyona-carpti-1-ol-940806-279378.jpg

YOLCU KONUMUNDAKİ BEYBOLAT, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde, otomobilde bulunan yolcu Ahmet Beybolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazadan aralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Anış Beybolat ise, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika | Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı varSon Dakika | Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ahmet Beybolat'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Türkiye
Yap-işlet-devret modelinin hazineye yükü artıyor: İşte kalem kalem devletin şirketlere ödeyeceği miktarlar
Yap-işlet-devret modelinin hazineye yükü artıyor: İşte kalem kalem devletin şirketlere ödeyeceği miktarlar
KIZILELMA performans testini başarı ile tamamladı
KIZILELMA performans testini başarı ile tamamladı