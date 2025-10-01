Mersin'de feci kaza! Kamyona arkadan çarpan otomobilde bir kişi öldü
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen kazada 77 yaşındaki Ahmet Beybolat hayatını kaybetti.
Feci kaza, gece saatlerinde Çamlıyayla- Tarsus karayolu Sarıkavak mevkisinde yaşandı.
YOL KENARINDA DURAKLAYAN KAMYONA ARKADAN ÇARPTI
Anış Beybolat'ın kullandığı 33 ACB 179 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yolun sağında duran Erkan A. yönetimindeki 33 P 2820 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YOLCU KONUMUNDAKİ BEYBOLAT, OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde, otomobilde bulunan yolcu Ahmet Beybolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazadan aralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Anış Beybolat ise, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ahmet Beybolat'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.