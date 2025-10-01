Mersin'de feci kaza! Kamyona arkadan çarpan otomobilde bir kişi öldü

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 77 yaşındaki Ahmet Beybolat hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.