Mersin’de düğünde silahlı saldırı: 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Mersin’in Akdeniz ilçesinde katıldığı düğünde silahla vurulan 20 yaşındaki Yakup Sarıca, hastanede hayatını kaybetti.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen bir düğünde silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Yakup Sarıca, hayatını kaybetti.

Olay, Şevketsümer Mahallesi 5973 Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Düğüne katılan Sarıca, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu göğüs ve sırtından yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları tarafından Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sarıca’nın cenazesi otopsi için morga gönderildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

