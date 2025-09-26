Yalova'da adliye önünde 'kanlı' hesaplaşma: 1 kişi hayatını kaybetti

Yalova’da sabah saatlerinde adliye önünde husumetliler arasında çıkan silahlı kavga, can kaybına yol açtı. Olayda 40 yaşındaki Halis Turan hayatını kaybederken, 77 yaşındaki E.K. diz kapağından yaralandı.

Olay, Yalova Adliyesi önünde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen taraflar adliye içinde karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar dışarı çıktı. Bu sırada Ömer A., yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte Halis Turan ağır yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirdi. E.K. ise diz kapağından yaralandı.

Çevrede panik yaşanırken polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralı E.K. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırının ardından kaçan Ömer A. kısa sürede Atatürk Enstitüsü Bahçesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray’da fırıncıların kavgası kanlı bitti: '1 kasa fazla ekmek' alan meslektaşını vurdu

DURUŞMALAR ERTELENDİ

Olay sonrası Yalova Adliyesi’nde bugün görülmesi planlanan tüm duruşmalar ertelendi. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri adliye çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis adliye çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

HUSUMETİN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞIYMIŞ

Taraflar arasındaki husumetin, Bursa'daki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle zanlının yakınlarından Abdurrahman Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan cinayetten kaynaklandığı, Halis T'nin Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya Yalova'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmak üzere adliyeye geldiği, ardından aracında unuttuğu eşyasını almak için döndüğü sırada pusuda bekleyen Ömer A'nın silahlı saldırısına uğradığı öğrenildi.