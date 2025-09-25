Barışmak için gittikleri evden cenazeleri çıktı: Anne ve 2 oğlu öldürüldü!

Van’ın Gürpınar ilçesinde husumetli aileler arasında yapılmak istenen barış görüşmesi, silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 70 yaşındaki anne ile iki oğlu hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi’nde meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri barışmak amacıyla bir araya geldi. İddiaya göre, Aslan ailesinin evine gelen B.Ö. (70) ile oğulları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45) burada silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan anne ve 2 oğlu için çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, üç kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Aslan ailesinden 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İlçede yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturma sürüyor.

