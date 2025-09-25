Bu kadar kolay bulmayı polis de beklemiyordu: 35 kilo uyuşturucuyu böyle taşıdı

Bu kadar kolay bulmayı polis de beklemiyordu: 35 kilo uyuşturucuyu böyle taşıdı
Yayınlanma:
Mersin'de uyuşturucu taşıdıkları belirlenen şahıslar dronla takibe alındı. 35 kilo uyuşturucuyu şehir içi yolcu minibüsünde taşıyan şahıslar çevirme noktasına gelince yakayı ele verdi. Minibüste narkotik köpeği ile yapılan arama o kadar kısa sürdü ki bu kadar kolay bulunca polis bile şaşırdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen şahısların kullandığı minibüse operasyon yapıldı.

Hava ve kara destekli operasyonda şahıslar çevirme noktasında yakayı ele verirken yapılan aramada 35 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

35 KİLO UYUŞTURUCUYU BÖYLE TAŞIDI

Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir yolcu minibüsü belirlendi.

bu-kadar-kolay-bulunca-polis-bile-sasirdi-35-kilo-uyusturucuyu-boyle-tasidi-2.jpg

Havadan dron destekli takip edilen minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinden Mersin’e giriş yaptığı sırada ekipler tarafından durduruldu.

bu-kadar-kolay-bulunca-polis-bile-sasirdi-35-kilo-uyusturucuyu-boyle-tasidi-3.jpg

Araçta yapılan aramada 35 kilo skunk ele geçirildi. Minibüste bulunan A.U. ve M.Ç. gözaltına alındı.

bu-kadar-kolay-bulunca-polis-bile-sasirdi-35-kilo-uyusturucuyu-boyle-tasidi.jpg

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, M.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

bu-kadar-kolay-bulunca-polis-bile-sasirdi-35-kilo-uyusturucuyu-boyle-tasidi-4.jpg

BU KADAR KOLAY BULUNCA POLİS BİLE ŞAŞIRDI

Minibüste yapılan aramada narkotik köpeğinden de destek alınırken uyuşturucunun bir çuvalın içinde bagaja koyulduğu tespit edildi.

bu-kadar-kolay-bulunca-polis-bile-sasirdi-35-kilo-uyusturucuyu-boyle-tasidi-5.jpg

Şahısların rahatlığı şaşkına çevirirken o anlar şu şekilde görüntülendi:

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

