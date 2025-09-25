Bu kadar kolay bulmayı polis de beklemiyordu: 35 kilo uyuşturucuyu böyle taşıdı
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen şahısların kullandığı minibüse operasyon yapıldı.
Hava ve kara destekli operasyonda şahıslar çevirme noktasında yakayı ele verirken yapılan aramada 35 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
35 KİLO UYUŞTURUCUYU BÖYLE TAŞIDI
Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir yolcu minibüsü belirlendi.
Havadan dron destekli takip edilen minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinden Mersin’e giriş yaptığı sırada ekipler tarafından durduruldu.
Araçta yapılan aramada 35 kilo skunk ele geçirildi. Minibüste bulunan A.U. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, M.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
BU KADAR KOLAY BULUNCA POLİS BİLE ŞAŞIRDI
Minibüste yapılan aramada narkotik köpeğinden de destek alınırken uyuşturucunun bir çuvalın içinde bagaja koyulduğu tespit edildi.
Şahısların rahatlığı şaşkına çevirirken o anlar şu şekilde görüntülendi: