Bu kadar kolay bulmayı polis de beklemiyordu: 35 kilo uyuşturucuyu böyle taşıdı

Mersin'de uyuşturucu taşıdıkları belirlenen şahıslar dronla takibe alındı. 35 kilo uyuşturucuyu şehir içi yolcu minibüsünde taşıyan şahıslar çevirme noktasına gelince yakayı ele verdi. Minibüste narkotik köpeği ile yapılan arama o kadar kısa sürdü ki bu kadar kolay bulunca polis bile şaşırdı.