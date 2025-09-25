Cinayet sanığının 'deli rolü' adli tıp raporuyla son buldu

Kepez ilçesinde 28 Kasım 2024 tarihinde yaşanan olayda, kuzeni Ahmet A.'nın sigorta ve alacak meselesini görüşmek üzere bir kahvehaneye giden Uğur Akyol, iş yeri sahibi A.D.'nin yeğeni Furkan Dere ile tartışmış, çıkan kavgada Dere tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanarak tutuklanan Furkan Dere hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla dava açılmıştı.

'HAYAL ÜRÜNÜ' SAVUNMASI

Davanın ilk duruşması 8 Mayıs'ta yapıldığında, sanık Furkan Dere'nin cezaevinden savcılığa gönderdiği bir mektup gündeme gelmişti. Dere, mektubunda cinayeti amcası A.D.'nin planladığını, silahı kendisine onların verdiğini ve tehdit altında bu eylemi gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Ancak mahkemede bu ifadelerinden vazgeçen sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığını, şizofreni hastası olduğunu ve ilaçlarını alamadığı için bu mektubu bir buhran anında, hayal ürünü olarak yazdığını öne sürmüştü.

Furkan Dere, ilk savunmasında yüzde 72 görme engelli olduğunu belirterek olayı, "Bu şahıslar, haraç istiyorlardı. Olay günü rahmetli Uğur geldi ve küfretti. Dışarı çıktılar. Orada bulunanlar bana küfretmeye devam etti. Ben de silahımı alıp peşlerinden gittim. Rahmetli üzerime doğru gelince ben de geri geri kaçarak ateş etmeye devam ettim" sözleriyle anlatmıştı.

MAHKEME SÜRECİ KARŞILIKLI SUÇLAMALARLA GEÇTİ

Yargılama boyunca taraflar birbirini suçladı. Tutuksuz sanık olan amca A.D., maktulün kuzeni Ahmet A.'nın davranışlarının bozulduğunu, "içine cin kaçtığını düşündük" diyerek kendisinden 120 bin lira talep ettiklerini ve yeğenine 'deli' diye bağırarak olayı tetiklediklerini iddia etti. Öldürülen Uğur Akyol’un kuzeni Ahmet A. ise olayın planlı olduğunu savunarak, "Konuşmak için gittik, pusuya düşürüldük. Akseven A. ve A.D., silahı Furkan'ın eline verip, 'Git bunlara sık' dedi" ifadelerini kullanmıştı. Mahkeme heyeti, bu iddialar üzerine sanık Furkan Dere'nin akli dengesinin tespiti için rapor alınmasına karar vermişti.

Furkan Dere

"CEZAİ EHLİYETİ TAM"

Davanın ikinci duruşmasında, mahkemenin beklediği akıl sağlığı raporu dosyaya girdi. Mahkeme başkanı, raporda sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu görüşünün belirtildiğini açıkladı. SEBGİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanık Furkan Dere, doktorların kendisini yeterince muayene etmediğini öne sürerek rapora itiraz etti. Sanık avukatı da müvekkilinin şizofreni rahatsızlığından bahsedilmediğini belirterek Adli Tıp Üst Kurulu’ndan yeni bir rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi sırasında yaşanan gerginliklerin ardından sanık avukatlarının bu talebini, dava sürecini uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti. Furkan Dere'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 23 Ekim'e erteledi. Böylece, sanığın yargılamanın seyrini değiştirmeye yönelik en önemli savunması, adli tıp tarafından geçersiz kılınmış oldu.