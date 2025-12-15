Merhum Gülşah Durbay daha defnedilmeden hadsiz mesaj

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören ve son 12 gündür yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Durbay’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Ancak bu büyük acının yaşandığı saatlerde, vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. 24 Ekim 2025 tarihinde CHP tüzüğünün 68/1-b maddesi uyarınca partiden kesin çıkarma cezası alarak ihraç edilen Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti.

ÖZGÜR ÖZEL’İ HEDEF ALAN İFADELER

Çelik, merhum başkanın vefatını siyasi bir malzeme haline getirerek, ölümü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkilendirmeye çalıştı. Özgür Özel’e seslenen Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın amansız hastalığa yakalanıp, hayatını kaybetmesine neden olan üzüntü olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Özgür Özel, senin Gülşah Başkanımızın ölümünde masum olduğunu zannetmiyorum.”

GÜRSEL TEKİN'İN LİSTESİNDEYDİ

Kamuoyunda infial yaratan ifadelerin sahibi olan Özgür Çelik’in siyasi geçmişi dikkat çekti. Çelik’in, daha önce İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in listesinde yer aldığı öğrenildi.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Gelen yoğun tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını silmek zorunda kalan Çelik, hemen ardından bir taziye mesajı yayımladı. Çelik, sildiği mesajın ardından yaptığı yeni paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Canımız yandı, her genç ölüme elbette üzülürüz insan olarak, ama bizim ayrı bir acımız CHP’nin öz evladı olmasıydı, gençlik kollarından gelerek Belediye başkanınız oldu, Gülşah Başkanım biz siyasi akrabaydık seninle o yüzden canınız daha çok yanıyor, yattığın yer incitmesin seni.."

VATANDAŞTAN SERT TEPKİ

Çelik’in tutumu yurttaşların gözünden kaçmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, Çelik’e sert sözlerle tepki gösterdi.

Bu tepki Özgür Çelik ise kullanıcıya verdiği yanıtta, "Hala aynı düşüncedeyim, ama hakaretin için seninle görüşeceğiz" dedi.

4 GÜN ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETMİŞ

Merhum Durbay'ın cenazesi üzerinden Özgür Özel'e saldıran Çelik'in, bu olaydan sadece 4 gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeni çalışma ofisinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Çelik'in, Kılıçdaroğlu için "Devlet insanı kimliği ile yaptığı değerlendirmelerden yine ve çok yararlandığımı belirtmeliyim" demesi dikkat çekti.

ÖZÜR DİLEDİ

Çelik, gelen tepkiler üzerine "DURBAY ailesinin başı sağolsun, Başkanımızı yattığı yer incitmesin, Nurlar içinde uyusun. Gülşah Başkanımın ailesi ve sevenlerini üzdüysem özür dilerim, çok üzgünüm.." açıklamasını yaptı.