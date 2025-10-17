Menfezde cesetleri bulunmuştu: 2 arkadaş toprağa verildi

Hatay'da kayıp olarak aranırken motosikletle çarptıkları elektrik direği yakınındaki menfezde cansız bedenleri bulunan Kerem Güney ve Adnan Demircan, toprağa verildi.

Hatay'da 16 yaşındaki Kerem Güney ve 22 yaşındaki Adnan Demircan, kayıp olarak aranırken motosikletle çarptıkları elektrik direği yakınındaki menfezde ölü olarak bulundu.

4 GÜNDÜR KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞTI

Olay, Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. Kerem Güney ve Adnan Demircan'a ulaşamayan aileleri 4 gün önce kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışmalarının başlamasıyla Kerem Güney ve Adnan Demircan'ın cansız bedenleri Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde menfezde bulundu.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPIP MENFEZE UÇMUŞLAR

İki arkadaşın 31 VE 334 plakalı motosikletle elektrik direğine çarparak yakınındaki menfeze uçtukları belirlendi.

Yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilen Kerem Güney'ın cenazesi Çamlık Mezarlığı’nda, Adnan Demircan ise Çankaya Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

