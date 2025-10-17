Isparta’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Isparta’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Isparta’da bir hafif ticari araçla bir motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Batuhan Uysal hayatını kaybetti, arkasındaki İsmail Karabuğa (18) ise ağır yaralandı.

Isparta’nın Karaağaç Mahallesi’nde bulunan 105 cadde ile 3927 sokak kavşağında , geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında meydana gelen korkunç kazada, Hamit Er'in kontrolündeki hafif ticari araç ile Batuhan Uysal kontrolündeki motosiklet çarpıştı.

motosiklet-kazasinda-batuhan-oldu-arkad-967065-287237.jpg

MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI!

Meydana gelen korkunç kazada, 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Batuhan Uysal ile arkasında yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki İsmail Karabuğa ağır yaralandı.

motosiklet-kazasinda-batuhan-oldu-arkad-967068-287237.jpg

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Denizli’de korkunç kaza: Minibüs ağaca çarptı: 2 ölüDenizli’de korkunç kaza: Minibüs ağaca çarptı: 2 ölü

Ağır yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Uysal, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. İsmail Karabuğa'nın ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

