Çorum'da motosiklet çaya düştü: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir genç hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Osmancık-Dodurga kara yolu üzerindeki Kumbaba köyü yakınlarında gerçekleşti. 16 yaşındaki Muhammet Sait Büker idaresindeki 19 ADV 265 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle köprüden çıkarak çaya düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın hemen ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde, motosiklet sürücüsü Muhammet Sait Büker'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Y. M.K. (17) ise yaralandı. Yaralı genç, sağlık ekiplerince ilk olarak Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Y. M.K., tedavisinin devamı için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.