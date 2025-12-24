Menajeri tutuklanınca ünlü oyuncu ayrılık kararı aldı

Menajeri tutuklanınca ünlü oyuncu ayrılık kararı aldı
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında menajer Eser Küçükerol’un tutuklanmasının ardından ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, ajanstan ayrılma kararı aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, menajer Eser Küçükerol, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanmıştı.

Yaşananların ardından Küçükerol’un sahibi olduğu Be Management ajansına bağlı ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile ajans ile bağlarını kopardığını açıkladı.

s-5aad5523a27b1e843bc4b9336d93396ded23ce8b.jpg
Eser Küçükerol ve Halil İbrahim Ceyhan

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 kişi daha tutuklandıÜnlülere uyuşturucu operasyonunda 6 kişi daha tutuklandı

"İLİŞKİMİ DURDURMUŞ BULUNMAKTAYIM"

Ceyhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde bağlı bulunduğum ajansın içinde bulunduğu adli süreç sebebiyle 'Be Management' ile olan temsili ilişkimi durdurmuş bulunmaktayım. Bu süreçte tüm iş ilişkilerimin şahsi tarafta yol aldığım çalışma arkadaşlarımla, profesyonel olarak yönetileceğini duyurmak isterim.

Sözleşmelerim ve ticari şartlarla alakalı hususları kişisel işlerimi takip eden avukatım yönetecektir. Tanıtım ve basın ilişkilerimi şahsi olarak çalıştığım basın sorumlum koordine edecektir. Bunun yanı sıra proje takvimleri, provalar, set akışı gibi ek planlamalar da kendi ekibim tarafından takip edilip yönetilecektir. Herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunarım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Türkiye
Son Dakika | Düşen Libya uçağında neler oldu: İşte dakika dakika yaşananlar
Son Dakika | Düşen Libya uçağında neler oldu: İşte dakika dakika yaşananlar
İstanbul'da toplu taşımada unutulan eşyalar sergilendi
İstanbul'da toplu taşımada unutulan eşyalar sergilendi