Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında?
Melisa Döngel'in kim olduğu ise merak konusu oldu. Melisa Döngel kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Son dakika... Aleyna Tilki Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındıSon dakika... Aleyna Tilki Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

Özel hayatıyla da haberlere sık sık konu olan Melisa Döngel'in adı son olarak ünlü isimlere yapılan uyuşturucu operasyonunda geçti. Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel'i arama çalışmaları sürüyor.

Melisa Döngel'in kim olduğu ise kamuoyunda merak konusu oldu.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

melisadongel.jpg

Döngel, 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı.

İlk güçlü oyunculuk deneyimini ise 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizi ile elde etti. Yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini oynadı. 2017-2019 yılları arasında FOX'ta Bizim Hikaye dizisinde Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı.

2020-2021 yılları arasında Çal Kapımı adlı dizide Ceren Başar karakterine hayat verdi. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı.

FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, 2022'ye kadar Çağla Yılmaz karakterini canlandırdı. Oyuncu 1,76 boyundadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

