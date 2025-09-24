Melih Gökçek'e ikinci şok! Vatandaşlar, 'Ben Melih, parsel parsel' pankartı astı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) konser harcamalarına ilişkin başlatılan soruşturmada dün (23 Eylül) 13 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun en dikkat çeken noktalarından biri de, eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in, gözaltılar gerçekleşmeden saatler önce sosyal medyadan operasyon yapılacağına ilişkin sinyal vermesiydi.
Bu ülkede soruşturmalar gizli değil mi? Melih Gökçek operasyondan 7 saat önce paylaştı
OPERASYON SİNYALİNİ ÖNCEDEN VERDİ
Melih Gökçek, dün gece X hesabından yaptığı paylaşımda "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" ifadelerini kullandı.
Bu gelişmenin ardından Ankara’daki bir üst geçide, Melih Gökçek’i çağrıştıran bir görselin yer aldığı pankart asıldı.
YENİ PANKART ASILDI
Gün içinde kaldırıldığı öğrenilen aynı yere ise ‘Ben Melih Gökçek. Parsel parsel.’ yazılı başka bir pankart asıldı.
Pankartın üzerinde yer alan dinazorun, Gökçek döneminde hayata geçirilen ve büyük kamu zararına yol açan Ankapark’taki dinozorlara gönderme olduğu düşünülüyor.