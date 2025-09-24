Melih Gökçek'e ikinci şok! Vatandaşlar, 'Ben Melih, parsel parsel' pankartı astı

Melih Gökçek'e ikinci şok! Vatandaşlar, 'Ben Melih, parsel parsel' pankartı astı
Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonu Melih Gökçek'in önceden bilmesi üzerine tartışmalar yaşanırken, gün içinde vatandaşlar Gökçek'i andıran bir pankartla duruma tepki göstermişti. Daha sonra kaldırılan pankartın yerine bu kez başkası asıldı. Üzerine, "Ben Melih Gökçek. Parsel parsel" ifadeleri yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) konser harcamalarına ilişkin başlatılan soruşturmada dün (23 Eylül) 13 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun en dikkat çeken noktalarından biri de, eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in, gözaltılar gerçekleşmeden saatler önce sosyal medyadan operasyon yapılacağına ilişkin sinyal vermesiydi.

Bu ülkede soruşturmalar gizli değil mi? Melih Gökçek operasyondan 7 saat önce paylaştıBu ülkede soruşturmalar gizli değil mi? Melih Gökçek operasyondan 7 saat önce paylaştı

OPERASYON SİNYALİNİ ÖNCEDEN VERDİ

Melih Gökçek, dün gece X hesabından yaptığı paylaşımda "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından Ankara’daki bir üst geçide, Melih Gökçek’i çağrıştıran bir görselin yer aldığı pankart asıldı.

melih-gokcek-pankart.jpg

YENİ PANKART ASILDI

Gün içinde kaldırıldığı öğrenilen aynı yere ise ‘Ben Melih Gökçek. Parsel parsel.’ yazılı başka bir pankart asıldı.

Pankartın üzerinde yer alan dinazorun, Gökçek döneminde hayata geçirilen ve büyük kamu zararına yol açan Ankapark’taki dinozorlara gönderme olduğu düşünülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

