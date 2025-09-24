Melih Gökçek'e ikinci şok! Vatandaşlar, 'Ben Melih, parsel parsel' pankartı astı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonu Melih Gökçek'in önceden bilmesi üzerine tartışmalar yaşanırken, gün içinde vatandaşlar Gökçek'i andıran bir pankartla duruma tepki göstermişti. Daha sonra kaldırılan pankartın yerine bu kez başkası asıldı. Üzerine, "Ben Melih Gökçek. Parsel parsel" ifadeleri yer alıyor.