Mehmet Uçum 'PKK'lıların geri dönüşü' için Şeyh Said ayaklanmasına katılıp firar edenleri örnek gösterdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sürece dair yeni bir yazı/analiz kaleme aldı. Uçum birçok defa yaptığı gibi bu yazısında da süreç için Meclis'te kurulan komisyona önerilerde bulundu.

Süreç kapsamında öne çıkan beklentileri sıralayan Uçum, beklenen adımları şu şekilde sıraladı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonunun İmralı’yı dinlemesi konusunda bir karar vermesi.

Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşması için gerekli adımların atılması.

Silah bırakma pratiklerinin genişletilerek ve geliştirilerek ilerletilmesi.

Münfesih terör örgütüne yani terör örgütünün fiilen sona erdiği hususuna ve silah bırakma konusuna ilişkin pratik teyitlerin ve idari tespitlerin yapılması.

Komisyon tarafından geçiş sürecine ilişkin hukuk raporunun yazılması.

Komisyonun kendi belirleyeceği raporlama şekliyle demokrasiyi geliştirme perspektifini ortaya koyması.

Suriye’de ülkenin birliği hedefine uygun olarak bütünleşme adımlarının daha güçlü şekilde atılması.

Olumluya Odaklanmak, Olumsuzu Bertaraf Etmek

"SİYASİ GELİŞMELER OLABİLİR"

Uçum süreç devam ederken geçiş sürecine olumlu hukuki ve siyasi gelişmelerin de olabileceğini kaydetti:

Ayrıca bunların dışında geçiş sürecine olumlu katkı yapacak çeşitli hukuki ve siyasi gelişmeler de olabilir. Tüm bunları hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Tabii bu süreçte başından beri vurgulandığı gibi fikri ve fiili sabotajlara ilişkin teyakkuz halinde olmak son derece önemlidir.

SABOTE EDENLER DEŞİFRE EDİLMELİ

Süreçte bazı uzamaların sürecin ilerlemediği ve başarıya ulaşamadığı şeklinde yorumlanamayacağını kaydeden Uçum aynı zamanda bu süreci sabote etmek isteyen açık ve örtük çevrelerin de her ortamda deşifre edilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Terörsüz Türkiye’ye geçişle ilgili bir yılı aşkın süredir çok önemli mesafeler alınmasına rağmen sürecin birikimini değersizleştiren yaklaşımlar görülüyor. Bunlara hiçbir surette prim vermemek gerekir.

Zaman yönetiminde farklı etkenlerle ortaya çıkan bazı uzamalar, asla geçiş sürecinin ilerlemediği ya da başarıya ulaşamayacağı şeklinde yorumlanamaz. Bunları istismar eden ve aslında niyetleri geçiş sürecini sabote etmek olan açık ve örtük tüm hasım çevreler ise her ortamda deşifre edilmelidir.

PKK'LILARIN GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN ŞEYH SAİT İSYANI ÖRNEĞİ

Süreç kapsamında özellikle DEM Parti'nin sık sık dile getirdiği hukuki düzenleme kapsamında, Şeyh Sait isyanına katılıp firar edenler hakkında çıkarılan 1239 sayılı kanunu örnek gösteren Uçum, bunun dönemsel hukuki ihtiyaçlar açısından Cumhuriyet tarihindeki ilk uygulamalardan olduğunu ifade etti.

O dönemdeki Adalet Komisyonu tutanaklarında bunun bir af olmadığı vurgulayan Uçum, "Ancak mevcut mevzuattan beklenen gayeye ulaşılamadığı için özel bir düzenlemenin uygun görüldüğü belirtilmiştir. Buna göre hukuken kaçak olan, özel ve doğal olmayan hadiseler veya saiklerle doğru yoldan çıkmış ancak Cumhuriyet'e saygı gösteren ve memlekete faydalı olabilecek vatan evlatlarını bir müddet için takipten vareste bırakmak, kanunun amacı olarak ifade edilmiştir." şeklinde anımsatmada bulundu.

Söz konusu bu kanunun 6 maddeden oluştuğunu belirten Uçum, olayların başından 27 Kasım 1927 tarihine kadar geçen süre zarfında işlenen suçların ve dolayısı ile mahkum ve sanıkların haklarındaki soruşturma ve infazlarının da ertelendiğini söyledi.

"1239 SAYILI KANUNA İŞARET ETMEK ANLAMLIDIR"

Uçum o dönem ile devamındaki koşulların kendi bağlamında değerlendirileceğini, bugünkü şartların tamamen farklı olduğunu ifade edip, "Ayrıca tarihsel bir hukuki tecrübenin birebir bugüne örnek olması beklenemez. Bununla birlikte sadece Cumhuriyet tarihimizde geçiş süreci hukukuna ihtiyaç olan dönemlerin yaşandığını ve TBMM’nin bu ihtiyaçlara cevap verdiğini tespit etmek bakımından" 1239 sayılı kanuna işaret etmenin anlamlı olduğunu kaydetti.

