Meclis'te yeni haftada gündem yoğun!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftaya kritik gündem başlıklarıyla giriyor.

Salı günü Genel Kurul’da, Lübnan’da görev yapan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin süresinin ise 3 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Tezkerelerin ardından, Genel Kurul Sayıştay Başkanlığına 5 üyenin seçimi yapılacak. Ayrıca milli parklar, turizm ve vakıflar alanlarında yapılacak yeni düzenlemeler de Meclis’in gündemine gelecek.

YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİ KOMİSYONA GELİYOR

Yeni vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifi, salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Teklifle birlikte sıfır araç satışlarından binde 2 oranında harç alınması planlanıyor.

Gayrimenkul satışında yanlış beyanda bulunanlara verilen yüzde 25 oranındaki ceza bir kat artırılacak.

Mesken kira gelirlerinde emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç olmak üzere gelir vergisi istisnası kaldırıldı. Bu kapsama girmeyenler, kira gelirleri ne olursa olsun vergi ödemekle yükümlü olacak.

Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerinde uygulanan harç istisnası da kaldırılıyor. Bu işlemlerden, satış bedeli üzerinden bin TL’den az olmamak kaydıyla noter harcı alınacak.

Ayrıca, kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, özel sağlık kuruluşları, kıymetli maden ticareti ve ticari havacılık işletmeleri gibi sektörlerden yıllık vergi harcı alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı’na, bireysel emeklilik fonlarındaki yüzde 30’luk devlet katkısını yüzde 50’ye kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi veriliyor. Vadeli çek uygulamasının süresi ise 31 Aralık 2028’e kadar uzatılacak.

BÜTÇE MESAİSİ PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Meclis’in bütçe gündemi de bu hafta başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi’ne ilişkin sunumunu perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapacak.

Bütçe süreci boyunca komisyon üyeleri, kamu kurumlarının bütçe tekliflerini değerlendirecek. TBMM, bu hafta hem dış politika hem ekonomi başlıklarında yoğun bir mesai yürütecek.