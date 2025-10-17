Ev sahiplerine en az 7 bin lira ek vergi geliyor!

Yayınlanma:
AKP tarafından Meclis'e sunulan kanun değişikliği teklifi milyonları ilgilendiren kararlar içeriyor. Şayet kabul edilirse, yeni düzenleme ile ev sahiplerinin vergi yükü artacak. İşte o düzenleme...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni vergi düzenlemesiyle, kira gelirlerinde yıllardır uygulanan 47 bin liralık istisna kaldırılıyor. Değişiklik, evini kiraya veren mülk sahiplerinin her yıl en az 7 bin TL daha fazla vergi ödemesine yol açacak.

VERGİ VE PRİM DÜZENLEMESİNDE GENİŞ KAPSAM

AKP tarafından Meclis’e sunulan teklif, askerlik borçlanmasından SGK primlerine, tapu harçlarından muafiyetlere kadar çok sayıda alanda yeni düzenlemeler içeriyor.

Ancak teklifin en dikkat çekici maddesi, kira gelirlerine uygulanan istisnanın kaldırılması oldu.

Ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu: Emlak vergisi, prim desteği, doğum borçlanması...Ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu: Emlak vergisi, prim desteği, doğum borçlanması...

Mevcut sistemde, konut kiralarından elde edilen yıllık 47 bin TL’ye kadar olan gelir vergiden muaf tutuluyordu. Yeni düzenlemeyle bu istisna kaldırılacak ve ev sahipleri, elde ettikleri kira gelirinin tamamı üzerinden vergi ödeyecek.

HER GELİR DİLİMİ İÇİN EK VERGİ GELİYOR

2021/11/29/vergi.jpg

Gelir vergisi tarifesine göre, şu anda:

158 bin TL’ye kadar kira geliri için %15,

158 bin–330 bin TL arası için %20,

330 bin–800 bin TL arası için %27 oranında vergi uygulanıyor.

İstisnanın kaldırılmasıyla birlikte, yılda 158 bin TL’ye kadar kira geliri elde edenler 7 bin 50 TL,
158–330 bin TL arası gelir elde edenler 9 bin 400 TL, 330–800 bin TL arası gelir elde edenler ise 12 bin 690 TL ek vergi ödeyecek.

EMEKLİLER VE HAK SAHİPLERİ MUAF TUTULACAK

2023/04/04/vergi-affi3.jpg

Düzenleme, emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşları kapsam dışında bırakıyor. Bu grup için mevcut 47 bin liralık vergi istisnası uygulanmaya devam edecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

