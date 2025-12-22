MEB⁬'den '612 bin çocuk okula gitmiyor' iddiasına yanıt

Eğitim Reformu Girişimi tarafından yayımlanan ve 6-17 yaş arası 612 bin çocuğun okula gitmediğini öne süren rapor hakkında MEB'den jet açıklama geldi. Bakanlık, iddia edilen rakamın teknik bir hataya dayandığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Eğitim dışında olduğu iddia edilen çocuk sayısı, 'yabancı uyruklu nüfusu da içeren çağ nüfusu' ile 'yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hesaplanan okullaşma oranları'na ilişkin verilerin bir arada değerlendirilmesinden kaynaklı hatalı bir hesaplamaya dayandırılmıştır."

Öğrencinin atla 'gittiği' okulda TOGG tanıttılar!

"TÜRKİYE, OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDE"

Bakanlık, küresel verilere atıfta bulunarak Türkiye'nin okullaşma karnesinin pek çok gelişmiş ülkeden daha iyi durumda olduğunu belirtti. OECD’nin "Bir Bakışta Eğitim 2025" raporuna dikkat çekilen açıklamada, 6-14 yaş grubundaki çocuklarda okullaşma oranının %99 (OECD ortalaması %98), 6-14 yaş aralığındaki kız çocukları okullaşma oranının%99,19 olarak kaydedildiği belirtildi.