MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri belli oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınav başvurularının 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacağı ve 29 Ocak 2026 tarihinde sona ereceği belirtildi. Adaylar, başvurularını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet adresi olan https://www.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.

İYİ Partili Olgun'dan 11. Yargı Paketi tepkisi: Hayata karşı suçlar hiçbir koşulda indirim konusu yapılamaz

SINAV SÜRECİ HAKKINDA

Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen adaylar için bu sınav, sürecin ilk ve en kritik aşamasını oluşturuyor. Sınavdan alınan puan doğrultusunda adaylar, daha sonra fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşamalarına çağrılacak. Bakanlık, adayların başvuru süresini kaçırmamaları ve resmi duyuruları takip etmeleri konusunda hatırlatmada bulundu.