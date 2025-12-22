Öğrencinin atla 'gittiği' okulda TOGG tanıttılar!

Yayınlanma:
Adıyaman'da bir köy okulunda öğrencilere TOGG tanıtımı yapıldı. Söz konusu okulun internet sayfasında ise bir öğrencinin okula atla geldiği görüldü. Okullun fiziki koşulları da tartışma konusu olurken sınıfların soba ile ısındığı belirtildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı bir köy okulunda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında “Yeşil Vatan Benim, Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında yerli otomobil TOGG tanıtıldı. Etkinlik, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlendi. Öğrencilere ve öğretmenlere TOGG’un teknik özellikleri ve üretim süreci hakkında bilgiler verildi.togg.jpegtogg2.jpeg

Ancak okulun internet sayfasında paylaşılan bir görüntü tartışma yarattı. Görüntüde bir öğrencinin okula atla geldiği görülürken, paylaşımda “Bu sabah atla okuluna gelen öğrencimiz. Köyün nimetlerinden faydalanan ve okulunu seven bu tatlılığı paylaşmazsak olmaz” notu yer aldı.togg3.jpeg​​​​​​​

Ulaştığımız yetkililer söz konusu görüntülerin 'Yerli Malı Haftası' kapsamında çekildiğini öne sürdü. Söz konusu görüntü 5 Aralık'ta paylaşılırken Yerli Malı Haftası ise 12-18 Aralık tarihlerinde düzenleniyor.​​​​​​​

soba.jpeg

OKUL SOBA İLE ISINIYOR

Okulun eğitim koşulları da gündeme geldi. Okulun halen soba ile ısındığı görüldü. Söz konusu görüntüler okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebini yeniden akıllara getirdi. Ayrıca AKP’nin eğitim politikaları ve özellikle ÇEDES ve MESEM projeleri üzerinden yürütülen tartışmaları yeniden alevlendirdi. ÇEDES projesi laiklik üzerinden eleştirilirken, MESEM ise çocuk işçiliği ve iş cinayetleri gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

