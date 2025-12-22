Gaziantep'te yangın paniği! Üst katı tamamen sardı

Gaziantep’in 8 Şubat Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında, saat 15. 30 sıralarında yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ!

Alevler, kısa süre içerisinde çatı katının tamamını sararken, yangına olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerin 1 saatlik çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Çıkan yangın nedeniyle, binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi .