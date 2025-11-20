"MEB tarafından kullanılacak" denilerek kapatılmıştı: Büyükşehir Gençlik Merkezi binasına 'TÜGVA' tabelası asıldı!

Yayınlanma:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, daha önce Milli Eğitim Bakanlığına devredileceği açıklanan Büyükşehir Gençlik Merkezi'ne Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tabelasının asıldığı ortaya çıktı.

Mustafa Tekin - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Büyükşehir Gençlik Merkezi, önceki belediye yönetimleri tarafından gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunabileceği bir alan olarak tasarlanmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda, merkezin tahsisinin iptal edildiği ve "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılacağı" açıklanmıştı.

Söz konusu binaya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) tabelasının asıldığı ortaya çıktı.

"ÇOCUKLAR ETÜTLERİNİ YAPIYORLARDI, DERS ÇALIŞIYORLARDI"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve önceki dönem Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan söz konusu duruma ilişkin halktv.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Sertaslan, "Burası daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gençlik, spor hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmişti. Çocuklar etütlerini yapıyorlardı, ders çalışıyorlardı" dedi.

"DEFALARCA GÖRÜŞTÜK AMA SONUÇ ALAMADIK"

Tahliye sürecine ilişkin konuşan Sertaslan, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni Mustafa Bozbey kazandıktan sonra burayı 'Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılacağı için tahliye etmemiz gerektiğini' söylediler. Defalarca görüştük ama sonuç alamadık. Sonra TÜGVA tabelasının asıldığını öğrendik" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

