TÜGVA yöneticilerine koltuk dağıtmışlar! Biri bakanlıkta biri belediyede

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) yöneticileri kamuda önemli görevlerde bulunuyor. Eski TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’nun Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atanmasının ardından TÜGVA yöneticileri de bakanlıkta önemli görevlere getirildi.

En son olarak TÜGVA’nın eski Hatay İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Yahya Kılıç’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Daire Başkanı olarak atandığı ortaya çıktı. Kılıç TÜGVA yöneticiliğinin ardından önce İskenderun Teknik Üniversitesi’nin Genel Sekreteri yapıldı, sonra ise bakanlığa atandı.

TÜGVA kampında 'Murat Ülker krizi' çıktı: "Hiç utanmadınız mı!"

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKP’Lİ BELEDİYEDE MEMUR

BirGün‘den İsmail Arı’nın haberine göre, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan’ın ise AKP’li Bağcılar Belediyesi’nde memur kadrosunda olduğu öğrenilirken AKP döneminde kadrosu Uşak Belediyesi’nde olan Aslan’ın, belediye CHP’ye geçince kadrosunu Bağcılar Belediyesi’ne aldırdığı öne sürüldü. Söz konusu durumun kendisine sorulması üzerine Aslan, bankamatik memuru olmadığını, belediyeye mesaiye gittiği ifade etti.

Diğer taraftan 2021 yılında TÜGVA’nın torpil listeleri gündem olmuştu. Gazeteci Metin Cihan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, önceleri Gülen cemaatinin yaptığına benzer şekilde TÜGVA aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve yargı içerisinde kadrolaşmaya gidildiğini öne sürmüştü. Dönemin TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada belgelerin sahte olduğunu iddia etmişti.

TÜGVA etkinliğinde çocuklara tekbir getirtildi



