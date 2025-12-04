MasterChef şampiyonunun mekanını kurşunladılar

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, yeni şubesinin açılış hazırlığını sosyal medya paylaşımında duyurmuş "Beylikdüzü şubemiz çok iyi gidiyor gerçekten. Gösterdiğiniz değerli ilgiden çok memnunuz ve çok teşekkür ediyoruz. Açılışlar biraz zor geçiyor; nezle olmuştum, kimseyi hasta etmeyeyim dedim ama bu akşam dükkândayım" demişti.

Alınan bilgiye göre Doğramacı'nın o restoranına saldırı düzenlendi.

MASTERCHEF ŞAMPİYONUNUN MEKANINI KURŞUNLADILAR

Sözcü'de yer alan habere göre; MasterChef 2020 şampiyonunun 3 gün önce açtığı restoran, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Serhat Doğramacı’ya ait Beylikdüzü Marmara Mahallesi’ndeki restoran gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Restoranın bitişiğinde yer alan ve Doğramacı’nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de kurşunların hedefi oldu.

Olaydan önce Doğramacı'nın yurt dışından arandığı ve kendisinden haraç istendiği öne sürüldü.