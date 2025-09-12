Marmaris'te 80 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan yelkenli teknede, 26'sı çocuk 80 kaçak göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik ekipleri, 10 Eylül günü saat 07.30 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli teknede, 26'sı çocuk 80 kaçak göçmen yakalandı.
2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI GÖZALTINDA!
Şüphelilerinin ifadelerinden yola çıkılarak 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Gözaltında bulunan 2 kaçakçının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği iletildi.
