Ankara'da gıda terörü! 11 ton sofralara gelmeden imha edildi
Yayınlanma:
Ankara'da köfte üretimi yapan 3 işletmeye düzenlenen operasyonda insan sağlığını tehlikeye atacak 11 bin 250 kilo et ve tavuk ürünü ele geçirilirken 2 kişi ise tutuklandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bulunan 11 bin 250 kilo et ve tavuk ürünü ele geçirildi.

Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Yeşiltepe Mahallesinde köfte üretimi yapılan işletmelerde insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde et tavuk ürünü bulundurulduğu belirlendi.

ankarada-11-bin-250-kilo-kacak-et-ve-ta-909187-270153.jpg

3 İŞLETMEYE OPERASYON YAPILDI

Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 3 köfte üreticisinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan 2 bin 931 kilogram piliç köfte, 150 kilogram piliç harcı, 640 kilogram tavuk eti, 4 bin 240 kilogram dana yağı, 2 bin 225 kilogram galeta unu, 80 kilogram tavuk derisi, bin 440 kilogram dana eti, 120 kilogram dana sucuk, 120 kilogram sakatat eti, 230 kilogram hindi eti ve 6 adet kıyma yoğurma makinası ele geçirildi.

ankarada-11-bin-250-kilo-kacak-et-ve-ta-909188-270153.jpg

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Ayrıca bin 250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü, 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram bilinmeyen kimyasal maddeye de polisler el koydu. Bu ürünlerden numuneler alındıktan sonra gerisi imha edildi.

ankarada-11-bin-250-kilo-kacak-et-ve-ta-909186-270153.jpg

İŞLETMELERİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilgili işletmelerin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Toplamda 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürününe işlem yapılırken, sorumluluğu bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

