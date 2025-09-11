81 ilde operasyon: 666 kişi yakalandı!

81 ilde operasyon: 666 kişi yakalandı!
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen düzensiz göç denetimlerinde, 14'ü yabancı uyruklu 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 666 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen denetimleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; 81 ilde 28 bin 63 personel, 8 bin 929 ekip ile 5 bin 842 noktada, 7 bin 883 umuma açık yer, 483 terminal ve 6 bin 746 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 112 yer kontrol edildi. 402 bin 98 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

aliyerlikaya-2.jpg

Denetimlerde, 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 666 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatörler hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

alii.jpg

Kaynak:DHA

