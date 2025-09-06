Marmaris’te 20’si çocuk 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris’te 20’si çocuk 35 kaçak göçmen kurtarıldı
Yayınlanma:
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 20’si çocuk 35 kaçak göçmen kurtarıldı. 6 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4 Eylül'de saat 07.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası sebebiyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı yapıldı.

20’Sİ ÇOCUK 35 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 20'si çocuk, 35 kaçak göçmen kurtarılarak bota alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Gözaltına alınan 6 göçmen kaçakçısı ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak:DHA

