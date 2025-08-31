Tekirdağ'da 15 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 15 kaçak göçmen yakalandı
Yayınlanma:
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla ülkeye giren 15 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu ve Ergene ilçelerindeki denetimde iki araç durduruldu.

2 ŞİŞME BOT ELE GEÇİRİLDİ

Araçlarda bulunan 15 kaçak göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Araçlarda yapılan aramada, 2 şişme bot ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Nehre düşen otomobilde kaybolan İlknur'un cansız bedeni 2 gün sonra bulunduNehre düşen otomobilde kaybolan İlknur'un cansız bedeni 2 gün sonra bulundu

Balıkçılar 'vira bismillah'ı dertli söylüyor: 5 sene önceki fiyattan satıyoruzBalıkçılar 'vira bismillah'ı dertli söylüyor: 5 sene önceki fiyattan satıyoruz

Kaynak:AA

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Anne ve babasını darbedip 1 kişiyi rehin alan zanlı yakalandı
Anne ve babasını darbedip 1 kişiyi rehin alan zanlı yakalandı
Karabük’te feci kaza! 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Karabük’te feci kaza! 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Nemrut'ta ayı saldırısı: Son anda kurtuldu, valilik alanı ziyarete kapattı
Nemrut'ta ayı saldırısı: Son anda kurtuldu, valilik alanı ziyarete kapattı