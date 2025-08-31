Tekirdağ'da 15 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla ülkeye giren 15 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu ve Ergene ilçelerindeki denetimde iki araç durduruldu.
2 ŞİŞME BOT ELE GEÇİRİLDİ
Araçlarda bulunan 15 kaçak göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Araçlarda yapılan aramada, 2 şişme bot ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
