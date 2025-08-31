Balıkçılar 'vira bismillah'ı dertli söylüyor: 5 sene önceki fiyattan satıyoruz

Sinop'ta, denizlerde av yasağının sona ermesine saatler kala hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, sektörün ekonomik durumundan duydukları endişeyi paylaştı. Balıkçı Ramazan Keskin, durumdan memnun olmadıklarını dile getirerek, "5 sene önceki çinekop fiyatına balık satıyoruz" dedi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı bu gece yarısı sona eriyor. Sinop'ta 2025-2026 balık avı sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdüren balıkçılar yaptıkları açıklamada ekonomik açıdan beklentilerinin düşük olduğunu belirtti. 28 yıldır balıkçılık sektöründe çalıştığını belirten Engin Terzi, her şeyin kötüye gittiğini, denizlerde umulduğu gibi balıkçılık olmadığını ifade etti:

  • "Balıkçılık sektöründe büyük sorunlar var. Balıkçı teknelerine hamsi tutma kotası koyuldu. Normalde bu kayığa bin 400 ton kota verilmişti. Üç sene önce hamsi balığının kilo fiyatı 8 liraydı, KDV ile 10 lira ediyordu. Ancak son üç yılda her şeyde yüzde 200, yüzde 500 zam farkı oluştu. Ama dökme hamsinin fiyatı hala 10 lira. 10 lira ile bir düşünün: 15 trilyon (milyon) para ediyor. Bu kayığın şu anda aylık masrafı en az 7 trilyon. Burada yaklaşık 50 kişi çalışıyor; bunların SSK’ları, yemekleri ve yaşam standartları var. Denizde, öyle umulduğu gibi bir balıkçılık yok.
  • Bu sene palamut biraz az, hamsi bol deniyor. Bakılacak, görülecek. Pek iyi bir durum yok yani. Şimdiye kadar mutlu rol oynansa da kimse mutlu değil. Her şey kötüye gidiyor. Bu duruma bir çare bulunması lazım. Kota denen şeyin artık biraz esnetilmesi mi gerekiyor, yoksa dökme fabrikalarının 3 yıl önceki fiyat yerine şimdiki hamsiyi kilogramını 30 liradan alması mı gerekiyor?

5 SENE ÖNCEKİ ÇİNEKOP FİYATINA BALIK SATIYORUZ

Balıkçı Ramazan Keskin ise palamudun girdiği denizde hamsinin kalmadığını, 5 sene önceki fiyattan çinekop sattıklarını ifade etti:

  • “Palamudun girdiği denizde hamsi kalmıyor. Ufak balık ırkları yok oluyor. Palamut devam ederse, hamsi az olur gibi gözüküyor. Şu an hamsinin olması bizim için daha iyi tabii, çünkü palamutun kazancı kalmıyor. Yakıt olarak çok geziyoruz, çok fazla enerji harcıyoruz; emek olarak da öyle. Ama bize kazanç bırakmıyor.
  • Akaryakıtın pahalı olmasından dolayı hamsi olması bizim için daha iyi. Bazı ticarethaneler hakkını veriyor, bazıları ise az kazandırıyor. Kaliteli takımlarda balıkçılar emeğinin karşılığını alabiliyor. Bu durum, ticarethaneye ve balıkçı gemisine göre değişiyor. Balık ekonomisinden memnun değiliz. Biz şu an 5 sene önceki çinekop fiyatına balık satıyoruz. Enflasyona göre balık piyasası yükselmiyor, aynı kalıyor. Bu yüzden kazancımız düşüyor, ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı."

