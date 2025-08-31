Nehre düşen otomobilde kaybolan İlknur'un cansız bedeni 2 gün sonra bulundu

Yayınlanma:
Erzurum'un Aşkale ilçesinde otomobilin Karasu Nehri'ne uçtuğu kazada suda kaybolan İlknur S.’nin (21), 2 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Gümüşseren mevkisinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Eray D.'nin kullandığı 25 ADH 366 plakalı otomobil, yapımı devam eden köprüden Karasu Nehri'ne uçtu. Otomobilde bulunan Nazlı K. (22), bölgede çalışan işçiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Olay yerine sevk edilen jandarma, polis ve sağlık ekipleri, dere kenarında hareketsiz halde buldukları sürücü Eray K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Suya düşen diğer yolcu İlknur S. için başlatılan arama çalışmalarında, ekipler ilk gün sonuç alamadı. Bugün sabah saatlerinde yeniden başlatılan aramalarda, kazanın meydana geldiği yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde İlknur S.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, sudan çıkarılarak Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

68ac6834c5600ba71b96f055.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

