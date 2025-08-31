15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarının Tekirdağ'ı geçiş güzergahı olarak kullanacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu göçmenlerin taşınacağı araçlar tespit edildi. Çorlu ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda durdurulan 2 araçta 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör ele geçirildi.

Araçlarda yapılan aramalarda, yasa dışı geçişlerde kullanılmak üzere hazırlanan 2 şişme bot bulundu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan organizatörler adliyeye sevk edildi.