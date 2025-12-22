2. Lig'de 10 gollü maç: 2 dakikada bir skor değişti
Yayınlanma:
2. Lig'de oynanan Adanaspor-Muşspor maçında gol yağdı ve mücadele Muşspor'un 8-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un ilk devre son maçında Muşspor, Adanaspor deplasmanına çıktı.
MUŞSPOR GOL OLDU YAĞDI
Muşspor, mücadeleyi 8-2 kazanarak 3 puanı aldı ve devreye moralli olarak girdi.
Muş ekibi sahaya, Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Cumali Bişi, Ersel Aslıyüksek, Ayetullah Korkmazer, Onur Ramazan Toprak, İlker Günaslan, Halil Yılmaz, Stanley Ohawuchi, Emirhan Karagülle, Erkam Reşmen ilk 11'i ile çıktı.
Adanaspor ise Talha Eğribayat, Emir Can Aksu, Burhan Tuzun, Cebeli Baturhan Ünal, Ulaş Uzun, Ömer Faruk Gökalp, Muhammed Tap, Mirac Akay, Semih İsmail Bakır, Samet Emlik, Deniz Eşer 11'i ile mücadele etti.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
- 19. dakika: Ceza alanı içinde topla buluşan Ersel, düzgün bir vuruşla Muşspor’u 1-0 öne geçirdi.
- 41. dakika: Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde top Erkam Reşmen’in önünde kaldı, vuruş ağlarla buluştu: 2-0.
- 43. dakika: Gelişen Muşspor atağında Stanley Ohawuchi’nin şutu filelere gitti: 3-0.
- 66. dakika: Ani gelişen Muşspor atağında Bilal Budak’tan aldığı topu iyi değerlendiren Ersel, kendisinin ikinci, takımının 4. golünü attı: 4-0.
- 67. dakika: Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Onur Ramazan Toprak, skoru 5-0 yaptı.
- 81. dakika: Sol kanattan yapılan ortada top savunmadan sekti ve kaptan Halil Yılmaz, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 6-0.
2 DAKİKADA BİR SKOR DEĞİŞTİ
- 86. dakika: Oğuzhan’dan aldığı topu düzgün bir vuruşla filelere gönderen Stenley Okhawuchi, kendisinin ikinci, takımının 7. golünü kaydetti: 7-0.
- 88. dakikada Adanaspor adına Burhan golü attı.
- 90. dakikada Burhan bir kez daha sahneye çıkarak farkı 7-2’ye indirdi.
- 90+2: Sol kanattan topu taşıyan Oğuzhan, Muşspor’un 8. golünü kaydetti.