İmamoğlu rakamları serip vaadini açıkladı!

İmamoğlu rakamları serip vaadini açıkladı!
Yayınlanma:
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından 2019-2025 arası icraatlarını açıklamaya devam ediyor. Önceki icraat paylaşımında ulaşım alanında yapılanları açıklayan İmamoğlu bu defa eğitim alanında yaptıkları icraatları açıklayıp daha fazlasını Türkiye için yapacaklarını vaat etti.

23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan, sesi metrolarda yasaklanan ve fotoğraflarının megakentte asılmasının yasaklandığı ve birçok sosyal medya hesabına erişim engeli getirilen cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, son açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından İBB başkanı olduğu dönemdeki icraatlarını paylaşmaya devam ediyor.

İLK OLARAK ULAŞIM İCRAATLARINI PAYLAŞMIŞTI

İmamoğlu bundan bir önceki icraat-vaat paylaşımında göreve gelmesinin ardından İstanbul'daki ulaşıma dair yaptıklarını anlatmıştı.

Ekrem İmamoğlu icraatlarını bir bir sıraladı: 2019 İstanbul için milattır!Ekrem İmamoğlu icraatlarını bir bir sıraladı: 2019 İstanbul için milattır!

İmamoğlu 18 Aralık tarihindeki paylaşımında yeniden başlatılan metro projelerini, yeni metro hatlarını ve yapımı devam eden metro projelerini paylaşmıştı. Göreve gelmelerinin ardından kente 252 yeni metrobüs aldıklarını ve dönüştürülen 3 bin 41 özel halk otobüsü olduğunu kaydeden İmamoğlu ulaşıma 8.25 milyar ulaşım yatırımı yaptıklarını söylemiş, daha nicelerinin Türkiye için olacağını kaydetmişti.

ŞİMDİ DE EĞİTİM İCRAATLARINI VE VAATLERİNİ AÇIKLADI

İmamoğlu sosyal medya hesabından bu defa eğitim alanında yaptıkları icraatları paylaştı. İmamoğlu, göreve gelmelerinin ardından 127 kreş, 16 öğrenci yurdu, 16 ders atölyesi ve 11 teknoloji atölyesi açtıklarını söyledi.

ekran-goruntusu-2025-12-23-142557.png

388 BİN ÜNİVERSİTELİYE BURS

388 bin 18 üniversite öğrencisine nakdi destek, 'Sen oku diye' programı kapsamında 478 milyon 968 bin lira destek ve 39 bin 291 kız çocuğuna nakdi destek ile beraber LGS ve YGS öğrencilerine 116 bin ücretsiz kitap, 227 bin 308 öğrenciye kırtasiye eğitimi verildiğini kaydeden İmamoğlu notunu da şu şekilde yazdı:

  • Her alanda İstanbul tarihine geçtik. En önemsediklerimden biri de çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi. Rakamlar ortada. İstanbul’da yaptık, daha fazlasını tüm Türkiye için yapacağız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
2. Lig'de 10 gollü maç: 2 dakikada bir skor değişti
2. Lig'de 10 gollü maç: 2 dakikada bir skor değişti
Türkiye
Evlerini ilaçlatan aile kabusu yaşadı! 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Evlerini ilaçlatan aile kabusu yaşadı! 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Arkadaşlarının evini kundakladı! Ölümlü yangında suçu da onlara attı
Arkadaşlarının evini kundakladı! Ölümlü yangında suçu da onlara attı
İYİ Parti'den videolu 'Başka Vatanımız yok' kampanyası
İYİ Parti'den videolu 'Başka Vatanımız yok' kampanyası