İmamoğlu rakamları serip vaadini açıkladı!

23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan, sesi metrolarda yasaklanan ve fotoğraflarının megakentte asılmasının yasaklandığı ve birçok sosyal medya hesabına erişim engeli getirilen cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, son açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından İBB başkanı olduğu dönemdeki icraatlarını paylaşmaya devam ediyor.

İLK OLARAK ULAŞIM İCRAATLARINI PAYLAŞMIŞTI

İmamoğlu bundan bir önceki icraat-vaat paylaşımında göreve gelmesinin ardından İstanbul'daki ulaşıma dair yaptıklarını anlatmıştı.

Ekrem İmamoğlu icraatlarını bir bir sıraladı: 2019 İstanbul için milattır!

İmamoğlu 18 Aralık tarihindeki paylaşımında yeniden başlatılan metro projelerini, yeni metro hatlarını ve yapımı devam eden metro projelerini paylaşmıştı. Göreve gelmelerinin ardından kente 252 yeni metrobüs aldıklarını ve dönüştürülen 3 bin 41 özel halk otobüsü olduğunu kaydeden İmamoğlu ulaşıma 8.25 milyar ulaşım yatırımı yaptıklarını söylemiş, daha nicelerinin Türkiye için olacağını kaydetmişti.

ŞİMDİ DE EĞİTİM İCRAATLARINI VE VAATLERİNİ AÇIKLADI

İmamoğlu sosyal medya hesabından bu defa eğitim alanında yaptıkları icraatları paylaştı. İmamoğlu, göreve gelmelerinin ardından 127 kreş, 16 öğrenci yurdu, 16 ders atölyesi ve 11 teknoloji atölyesi açtıklarını söyledi.

388 BİN ÜNİVERSİTELİYE BURS

388 bin 18 üniversite öğrencisine nakdi destek, 'Sen oku diye' programı kapsamında 478 milyon 968 bin lira destek ve 39 bin 291 kız çocuğuna nakdi destek ile beraber LGS ve YGS öğrencilerine 116 bin ücretsiz kitap, 227 bin 308 öğrenciye kırtasiye eğitimi verildiğini kaydeden İmamoğlu notunu da şu şekilde yazdı: