Mardin'deki çifte cinayette yeni gelişme: Katil kız kardeşlerden biriyle dini nikahlıymış

Yayınlanma:
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 4 Ocak tarihinde evlerinde silahla vurulmuş halde bulunan Sümeyye Khaled Abira ve ablası Süheyla Özdaş cinayetinde sis perdesi aralandı. Emniyetin kurduğu özel ekip, cinayet şüphelisinin Sümeyye Khaled Abira’nın dini nikahlı eşi M.B. olduğunu saptadı.

İki kız kardeşin evlerinde ölü bulunmasının ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olayı aydınlatmak üzere özel bir ekip görevlendirildi. Ekipler, Nusaybin genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile olayın yaşandığı 8 Mart Mahallesi'ndeki çok sayıda ev ve iş yerinin güvenlik kamerasını saniye saniye inceledi. Yapılan titiz çalışma sonucunda, saldırganın Sümeyye Khaled Abira ile birlikte yaşayan 59 yaşındaki M.B. olduğu netleşti.

Mesleği TIR şoförlüğü olan şüpheli M.B.’nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Emniyet birimleri, zanlının mesleki imkanlarını kullanarak yasa dışı yollardan veya sınır kapısından Irak’a kaçmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Şanlıurfa'da asansör faciası: Kabin yerinde olmayınca boşluğa düşen kişi hayatını kaybettiŞanlıurfa'da asansör faciası: Kabin yerinde olmayınca boşluğa düşen kişi hayatını kaybetti

CENAZELER SURİYE’YE GÖNDERİLECEK

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Sümeyye Khaled Abira (41) ve Süheyla Özdaş’ın (44) cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Ailenin, iki kardeşi son yolculuğuna uğurlamak üzere cenazeleri Suriye’ye götürmek için gerekli resmi girişimlerde bulunduğu bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

